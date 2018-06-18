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Американцу удалось сфотографировать призрака убитого полицейского

Сегодня, 01:45

Очевидец рассказал, что в аномальном месте экстремисты убили двоих сотрудников правоохранительных органов несколько лет назад. Он считает, что в тот день встретился именно с одним из погибших.

Американцу удалось сфотографировать призрака убитого полицейского в тот момент, когда мужчина решил посетить известный мрачный дом, в котором проживало семейство экстремистов. По рассказу жителя городка Аббевилла из Южной Каролины, он сделал несколько кадров сооружения, но когда начал рассматривать снимки – обратил внимание на мистичное пятно, зависшее в воздухе.

Свидетель загадочного явления убежден, что встретился с паранормальным существом, ведь убийство полицейских произошло именно на этом месте. На кадрах действительно можно разглядеть таинственное существо, что не поддается научному объяснению.

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