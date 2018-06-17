VistaNews.ru


Извержение вулкана Килауэа разрушило 467 гавайских домов

Сегодня, 15:10

Извержение вулкана Килауэа, которое началось более месяца назад, теперь покрывает 9,24 квадратных миль, сообщает агентство гражданской обороны округа Гавайи. Также чиновники сообщают, что вулкан разрушил 467 гавайских домов.

Согласно сообщениям Гавайской обсерватории вулканов, извержение Килауэа ещё очень активное и оно продолжает доходить до океана в Капохо. На данный момент опасная лава разрушила 467 домов местных жителей. Национальная метеорологическая служба в Гавайях сообщила о сильном тумане или вулканическом смоге, покрывающем внутреннюю и южную части острова.

Должностные лица гражданской обороны сказали, что землетрясение в 5,3 баллов, сосредоточенное в районе саммита Килауэа, произошло на острове Гавайи. К счастью, этого было недостаточно, чтобы вызвать цунами.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На Гавайях засняли на видео извержение самого активного вулкана на Земле

Золотые "волосы Пеле" покрыли пляжи на Гавайских островах

На Гавайях вулкан Килауэа уничтожил около 600 домов в радиусе 1,6 км

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем