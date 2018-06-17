Извержение вулкана Килауэа разрушило 467 гавайских домов

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Извержение вулкана Килауэа, которое началось более месяца назад, теперь покрывает 9,24 квадратных миль, сообщает агентство гражданской обороны округа Гавайи. Также чиновники сообщают, что вулкан разрушил 467 гавайских домов.

Согласно сообщениям Гавайской обсерватории вулканов, извержение Килауэа ещё очень активное и оно продолжает доходить до океана в Капохо. На данный момент опасная лава разрушила 467 домов местных жителей. Национальная метеорологическая служба в Гавайях сообщила о сильном тумане или вулканическом смоге, покрывающем внутреннюю и южную части острова.

Должностные лица гражданской обороны сказали, что землетрясение в 5,3 баллов, сосредоточенное в районе саммита Килауэа, произошло на острове Гавайи. К счастью, этого было недостаточно, чтобы вызвать цунами.