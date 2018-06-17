"День отца": Королевская семья в Великобритании опубликовала архивные снимки

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На них позирует герцог Эдинбургский с принцем Уэльским Чарльзом, герцогом Йоркским Эндрю, принцессой Анной и графом Уэссекским Эдуардом. Кадры появились в Twitter, их оценили более 1,7 тысяч поклонников.

В День отца в Великобритании королевская семья опубликовала архивные снимки, сделанные много лет назад. На них перед публикой появились герцог Эдинбургский и его четверо детей Чарльз, Эндрю, Анна и Эдуард. Кадры можно оценить в Twitter в официальном аккаунте Букингемского дворца.

Королевская чета не забывает про свой народ и активно ведет страницы в социальных сетях, рассказывая о своей жизни. Естественно, все эти моменты обсуждают с Елизаветой и она дает разрешение на публикацию архивных снимков.