У главы МВД Великобритании украли телефон на улице

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Саджид Джавид достал смартфон, желая вызвать такси в северной части Лондона, как внезапно подъехали грабители на мопеде, выхватили гаджет и скрылись.

Выходец из семьи пакистанских иммигрантов, министр внутренних дел Великобритании, первый азиат и первый мусульманин, в конце апреля занявший один из самых высоких постов страны Саджид Джавид рассказал журналистам, что пару месяцев назад стал жертвой преступления на улице в северной части Лондона, близ вокзала Юстон.

Глава МВД рассказал, что он достал телефон с целью вызвать такси, как внезапно подъехали грабители на мопеде, и в одно мгновение выхватили его, после чего скрылись. По словам главы МВД все произошло настолько быстро, что он не сразу понял, что у него украли гаджет. Однако Саджид Джавид считает себя счастливчиком, ведь ему не причинили никаких телесных повреждений, как это случается чаще всего.

По словам министра, данный инцидент заставил его задуматься над ситуацией на улицах страны, и обеспокоиться безопасностью своих детей. Теперь он активно выступает за меры, призванные искоренить насилие в Великобритании: запрет продажи ножей в интернете, проведение профилактических бесед полиции с подростками, усиление мер борьбы с торговлей наркотиками.