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В США неизвестный открыл стрельбу на выставке, есть жертвы

Сегодня, 14:54

Очередная кровавая трагедия на этот раз произошла в штате Нью-Джерси. Город Трентон в настоящее время находится под усиленным контролем полиции и сотрудников ФБР.

Как сообщают источники с места событий, в США неизвестный открыл стрельбу на выставке. Злоумышленник вел прицельный огонь по посетителям традиционного ночного мероприятия Art All Night. Есть жертвы. По крайней мере, полицейское управление Трентона пока сообщает об одном убитом и, как минимум, семи раненых в результате нападения.

На данный момент известно, что преступник применил огнестрельное оружие, однако местная полиция не располагает данными, кто именно стрелял из числа посетителей выставки. Настораживает тот факт, что правоохранители задержали сразу нескольких подозреваемых в кровавой бойне. Кроме того, именно полицейский мог совершить фатальный выстрел, оборвавший жизнь одного из посетителей.

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