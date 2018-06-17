В Уэльсе рыбаки выловили 324-килограммовую акулу-монстра

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Хищник едва не проглотил двух рыбаков

Рыбаки Мэтью Берретт и Крейг Динс имеют за плечами 15 лет опыта работы на воде, однако даже они никогда не видели ничего подобного. Моряки остолбенели от испуга, выловив в Милфорд-Хейвене акулу-монстра весом 324 кг.

Атлантическая сельдевая акула широко распространена в холодных и умеренных морских водах Северной Атлантики и Южного полушария. Также ее можно часто встретить в омывающих Великобританию водах в теплые летние месяцы.

Подняв неожиданный улов на палубу, Берретт набросился на монстра в попытке утихомирить. Динс, в предвкушении попадания в ученики истории как человек, выловивший самую крупную в валлийских водах сельдевую акулу, всячески помогал товарищу. В определенный момент хищнику удалось выпрыгнуть обратно в воду, однако отважные рыбаки не желали отпускать незваного гостя.

«Я никогда не видел ничего подобного раньше. До последнего мы с Крейгом думали, что в сетку попала крупная рыба. Я был в шоке. Лишь выбросив акулу на палубу, мы смогли разобраться в ситуации», - рассказал Берретт.

В Уэльсе у рыбаков действуют строгие правила улова и выпуска при охоте на акул, а также нормы использования крючков без заусенцев. Журналисты, освещавшие в СМИ 324-килограммовую акулу-монстра, сразу успокоили всех зоозащитников. Хищника выловили, сфотографировали, замерили и вернули в естественную среду обитания.

Агрессивные акулы встречаются во всех умеренных и тропических океанах мира. Предпочитая охотиться в одиночку, некоторые из них позволяют людям себя заметить, выпрыгивая из воды, как дельфины.

Это не первый случай, когда что-то необычное было поймано в валлийских водах. В 2015 году рыбак заметил в Милфорд-Хейвене тысячи мертвых морских звезд, в то время как его коллега нашел на пляже Гауэр мертвого кита Майка.