Рыбак из Украины поймал гигантского сома-монстра

Сегодня, 14:05

47-килограммовая рыба длиной в 2 метра обитала в пойме реки Припять, известной по Чернобылю. Счастливчиком стал Анатолий Кибук, о чем сам рассказал в Facebook.

Анатолий Кибук, рыбак из Украины, проводил любимый досуг в Заречненском районе Ровенской области на озере Нобель в пойме чернобыльской реки Припять. Там мужчина поймал гигантского сома-монстра, вес и длина которого составляют 47 килограммов и 2 метра соответственно. Свой улов мужчина выставил в качестве фотографии в Facebook. Отмечается, что глубина Нобеля превышает 10 метров.

Сомы нередко дорастают до 5 метров, а вес самого большого составляет 400 килограммов. Конечно, такого речного монстра трудно выловить обычной удочкой, они также редко попадаются весом более 100 килограммов.