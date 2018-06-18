В Лондоне мужчина на инвалидной коляске сбил двух женщин

Сегодня, 04:15

В Лондоне мужчина на инвалидной коляске пытался сбить женщин, которые находились у остановки. Разъяренный нарушитель агрессивно совершил наезд на женщин без причины. Это зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Первую женщину злоумышленнику вдалось сбить сразу, а на вторую наезд совершался два раза. После чего, первая женщина потеряла сознание. Довольный своей победой, мужчина направился в неизвестном направлении.

Женщинам оказали помощь очевидцы события. Полиция сообщила, что женщины получили ушибы, на данный момент с ними все в порядке. О том, задержан ли преступник, информации нет.