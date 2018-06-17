В Британии невеста отменила свадьбу перед самым венчанием и пошла пить с подругами

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32-летняя жительница графства Дорсет, Британия, аргументировала это тем, что её 41-летний жених не оплатил место, где у пары должен был проходить медовый месяц.

Свадьба должна была состояться утром. Однако за несколько часов до самого венчания невеста сообщила друзьям и семье, что никакой церемонии не будет, полная отмена всего. На звонки бывшего возлюбленного девушка решила не отвечать, вместо свадьбы арендовав дом рядом с тем самым местом для медового месяца. Она выпивала с подругами и позировала нанятому для церемонии фотографу в белом платье, подчеркнув в интервью местному изданию, что хоть и есть расстройство из-за несостоявшегося жениха, но день хотелось бы сделать приятным.

Невеста отметила, что дело не только в деньгах, а главным образом в том, что бывший возлюбленный ей соврал, тем самым будто ударив в спину. Пара встречалась с 2015 года. У них есть общий сын. Однако вместе они уже не будут. По словам жениха, он не сказал невесте о деньгах, поскольку был уверен, что в последнюю секунду всё-таки удастся как-то выкрутиться с оплатой.