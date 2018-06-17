Во Флориде взорвали две башни за 12 секунд

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К взрыву готовились более десяти недель, а случилось все в миг. Как за 12 секунд снесли главную «достопримечательность» Флориды.

Ранее две градирни использовались для охлаждения воды, которую направляли на завод для энергии. Однако сейчас огромные башни уже не нужны. Они действительно занимают много места: их высота равна 462 футам.

В парке Сент-Джонс-Сил-Парк шла подготовка более пяти месяцев. Для взрыва решено было использовать 680 килограмм динамита. Башни, которые пустовали, все равно вызывают у населения ностальгию, поэтому некоторые даже расстроены специальному подрыву градирен.

А для тех, кто хочет нажать на кнопку взрыва, организация «Мечта сбывается» устроила «аукцион». Победителем стал оплативший 6 000 долларов Дэвид Маон из Понте-Ведра.

К слову, саму идею специально взрывать огромные здания придумал и разработал американец Джек Лоизо. С 1947 года его компания CDI занимается контролируемыми взрывами.