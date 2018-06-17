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В Австралии раскрыли тайну появления загадочного существа в облике пантеры

Сегодня, 12:35

Его подозревали в причастности к исчезновению людей и крупного скота. Об инциденте информирует Dailymail.

В Австралии наконец раскрыли тайну появления загадочного существа в облике пантеры, которому приписывали исчезновение людей и крупного скота из ферм. Кадр распространил в Сети Стивен Музиер, который утверждает, что стал свидетелем прогулки загадочного существа, похожего на пантеру. Однако эта теория не долго шокировала местных жителей.

Блэкхита Данниэль Даффи, увидев кадры, сразу узнала в страшном звере своего 14-летнего питомца по кличке Тоби. Для подтверждения этого она сняла своего сына с котом на том же месте, где это сделали охотники, только женщина не использовала увеличение масштаба. Она утверждает, что в загадочном существе узнала Тоби, так как она прекрасно знает, как двигается ее кот и все его привычки.

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