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Принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы

Сегодня, 12:00

Молодожены принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы. Герцог и герцогиня Сассекские выглядели очень счастливыми и прибыли на торжество в прекрасном настроении.

16 июня принц Гарри и Меган Маркл посетили семейную свадьбу двоюродной сестры принцев Уильяма и Гарри Селии Маккоркадейл, которая выходила замуж за своего возлюбленного Джорджа Вудхауса. Известно, что Селия является дочерью сестры принцессы Дианы леди Сары Маккоркадейл. Примечательно, что на свадьбе Селия надела ту же тиару, которую носила Диана на собственной свадьбе в 1981 году.

На церемонии бракосочетания Гарри и Меган присоединились к другим членам клана Спенсеров. Однако на свадьбе своей двоюродной сестры отсутствовал принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Причина, по которой герцоги Кембриджские не прибыли на мероприятие пока не сообщается.

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