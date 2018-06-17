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Полицейские обнаружили пропавших детей у торговца людьми в США

Вчера, 23:30

Американские полицейские при задержании торговца людьми обнаружили и пропавших без вести детей.

Полиция США обнаружила 51 ребенка, которые находились в розыске последние месяцы. Однако всего было 76, остальных полиция продолжает искать. Все 51 человек были несовершеннолетними, им до 17 лет. Большинство из них являлись приемными, похищенными во время, когда они направлялись в школу. Для каких именно целей они были похищены - неизвестно.

Около недели назад в США произошел еще один инцидент, связанный с несовершеннолетними. Во время бытовой ссоры мужчина стал удержать в заложниках четверых детей. Полиция пыталась всеми способами спасти детей, один из полицейских был ранен. Детей удерживали более 12 часов.

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