В ЮАР безрассудный турист чуть не погиб при общении со львом

Сегодня, 11:11

Мужчине захотелось потрепать хищника за гриву. Животному выразило протест против такого обращения оглушительным рёвом и едва не набросилось на человека.

Турист успел закрыться в джипе, обойдясь только испугом. Однако, по словам местного сафари-гида Нааса Смита, всё могло оказаться не так радужно. Львы – очень быстрые животные. Если бы хищник сильно разозлился, то турист мог бы лишиться руки, ещё когда протягивал её к гриве, или даже уйти из жизни. Животному ничего не стоило разбить стёкла в джипе и наказать обидевшего его человека. В ЮАР бывало немало случаев, когда туристы из-за своей безрассудности погибали.

Наас Смит отметил, что при обращении с диким зверем стоит проявлять максимальную осторожность. При малейшем недовольстве следует постараться уйти как можно дальше. Если есть желание погладить того же льва, например, то ни в коем случае это нельзя пытаться делать во время сафари. Подобное возможно только в некоторых зоопарках под присмотром работников.