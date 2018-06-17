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Уфологи: Инопланетяне меняют форму облаков на Земле

Сегодня, 10:39

Мистические НЛО, пролетающие сквозь конденсат водяного пара в атмосфере, оставляют за собой гигантские дыры. В мире началась настоящая охота на реальные фото «тарелки» пришельцев.

До недавнего времени облака на Земле вели себя вполне неприметно. Однако феномен огромных дыр от НЛО в конденсате водяного пара внезапно обрел глобальный характер, вновь столкнув лбами уфологов и скептиков. Любители «паранормальщины» не сомневаются, «рванные» облака оставляют за собой «летающие тарелки» пришельцев, проносящиеся на немыслимой скорости по атмосфере.

 

Уфолог, публикующийся под псевдонимом MrMBB333, собрал воедино самые сенсационные и оставшиеся без комментариев ученых фото «провалившегося» неба. Чертовщина происходила и на территории России. В поселке Ропша Ленобласти сплошной облачный слой растянулся на все небо, оставив место для мистического отверстия, напоминающего корабль.

Уфологи не сомневаются, что именно инопланетяне меняют форму облаков на Земле. Однако конспирологи сумели выдвинуть альтернативную версию. «Дыры» в небе являются прямым следствием разработки климатического оружия, порождающего необъяснимые ионосферные явления. «Рванные» облака – это лишь начало грандиозного коллапса, уверяют любители «паранормальщины».

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