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В Google Maps нашли женщину с ногами пришельца

Сегодня, 08:07

Пользователи сети обнаружили загадочную женщину на снимках возле развалин цивилизации Майя Чичен-Ицф в Мексике. Многие стали предполагать, что она прибыла на нашу планету из далёких галактик.

 Снимки Google Maps нередко становятся объектом для внимания со стороны интернет-пользователей. Часто изображения выглядят смешно или интригующе, но некоторые из них могут оказаться достаточно пугающими. Именно такой и нашли снимок с женщиной в белом платье в Мексике. На первый взгляд в блондинке нет ничего странного, но это только если смотреть на верхнюю её часть. Ноги женщины неестественно изогнуты, чем она значительно отличается от других туристов.

На фотографии кажется, что её колени сгибаются назад, и это стало поводом для предположений о том, что она пребыла на Землю с другой планеты. Некоторые даже связали развалины цивилизации Майя и повышенный интерес со стороны инопланетян к ним, который проявляет женщина с ногами пришельца. Однако множество пользователей решило найти происходящему логичное объяснение, списывая всё на обычный глюк в работе сервиса.

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