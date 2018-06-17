Премьер-министр Индии укрылся армией от НЛО

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7 июня жуткие инопланетяне навестили Нарендру Моди, поставив на уши все госслужбы безопасности в Нью-Дели. Перепуганный чиновник все еще не дал команду силовикам разойтись, опасаясь новой «атаки».

В Индии регулярно свидетельствуют появление НЛО. На этот раз доказательства существования инопланетной жизни пришли из резиденции премьер-министра Нарендры Моди в Нью-Дели. Сотрудники госслужбы безопасности немедленно обыскали закрытую территорию, однако пришельцы успели бесследно скрыться.

Специальный комиссар полиции Дели подтвердил факт пролета ужасного НЛО. Стражи порядка узнали об обнаружении «тарелки» и провели расследование, закончившееся неудачей. Более подробную информацию нельзя разглашать с учетом правил безопасности. В докладе также цитируется неназванный сотрудник, ставший главным свидетелем пролета гуманоидов.

Жуткое НЛО поставило на уши специальную группу защиты (СПГ), отдел безопасности премьер-министра, полицию Дели, центр управления операциями в аэропорту индийской столицы, в состав которого входят сотрудники ВВС, Центральные силы промышленной безопасности и Международный аэропорт Дели. Управление воздушным движением (УВД) было немедленно переведено в состояние боевой готовности, а сенсационная информация передана в Управление разведки и Национальной гвардии. Перепуганный премьер-министр укрылся армией от НЛО и не торопится распускать военных. Вдруг, новая «атака».

Это не первый пролета НЛО над индийской столицей. В сентябре 2017 года полиция Дели получила сведения о «тарелке» инопланетян в районе парламента. Радиолокатор УВД ничего не засек, так как он не может захватить небольшие НЛО. В другом инциденте, в том же месяце, сообщалось, что подобный беспилотному аппарату объект парит над больницей в южном пригороде Дели. Поиски также не привели к результатам.

На фоне массовых «инопланетных» скандалов, Министерство гражданской авиации Индии представило проекты новых правил использования дронов в стране. Окончательный закон будет сформирован после того, как Генеральный директорат гражданской авиации получит соответствующее распоряжение от Министерства внутренних дел и Министерства обороны страны.