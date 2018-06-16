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Об этом сообщил сам фотограф Дмитрий Марков. Он заявил, что никакого разрешения на размещение фотографий не давал.

Дмитрий Марков делал снимки людей, которые были пациентами лечебниц, участниками групп поддержки алкогольно или наркотически зависимых людей, а также других россиян, которые по определенным причинам пустили жизнь под откос.

Фотографии Дмитрий делал для своего фотосборника «#Черновик», который показывает судьбу таких людей во всех красках. Фотограф рассказал, что ему написал британский таблоид «The Sun» с просьбой рассказать о его работе, чтобы потом сделать об этом статью.

Дмитрий на тот момент не понимал, что за издание заинтересовалось его деятельностью, однако, посчитал предложение интересным и согласился обсудить работу. По итогу, британский таблоид украл снимки фотографа, выставив россиян алкоголиками, наркоманами и дебоширами.

Марков подчеркивает, что не давал своего согласия на размещение таблоидом фотографий. Он оставил несколько гневных писем, но британские журналисты не стали сразу удалять статью. Когда же Дмитрий пригрозил судебным разбирательством, «The Sun» удалил снимки и статью в целом. Теперь публикации не доступны к просмотру.