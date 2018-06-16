"Синдром горящего рта": Американка подхватила болезнь после удаления зуба

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55-летней женщине приходится жить с мучительной болью во рту 24/7. В таком состоянии она пребывает уже 4,5 года.

Амхерст Дженис Ландри публикует свою историю во всевозможных СМИ, чтобы кто-нибудь смог ей помочь. Она уже более 4 лет страдает редким хроническим заболеванием, которое называется «Синдром горящего рта». Женщина постоянно испытывает жжение и мучительную боль всей полости рта, а также неприятный металлический вкус, от которого ее тошнит. Американка подхватила болезнь после сложного удаления зуба.

Последние 4 года она провела в одиночестве, оградившись от мужа, детей и родственников. Все эти годы она провела в поисках возможных методов лечения и лекарств, однако, все тщетно.

Она вышла далеко за рамки основной медицины. Она встречалась и лечилась с длинным списком специалистов: натуропат, стоматолог, специалист по оральной медицине, энергетик, аллерголог, ревматолог, антивозрастной врач, массажист и многие другие. Ей даже выдали медицинскую карту марихуаны, но, как и все другие формы лечения на сегодняшний день, масло каннабиса не смогло дать ей никакого облегчения.

"Только за последний год я потратила 6000 долларов из собственного бюджета. Это дорого и утомительно", - отмечает Ландри.