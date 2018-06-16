На похоронах в Индонезии мужчину убило гробом его матери

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Трагический случай произошел во время поднятия гроба на постамент. Деревянная лестница не выдержала груз и рухнула.

15 июня в сеть опубликовали видео с церемонии погребения в Индонезии, которая закончилась трагично для некоторых присутствующих. На похоронах мужчину убило гробом его матери.

На традиционной церемонии погребения несколько мужчин поднимали на постамент гроб с усопшей. Однако ненадежная деревянная лестница, по которой поднимались мужчины с достаточно тяжелым грузом, не выдержала и рухнула.

Вместе с участниками церемонии на землю упал и гроб со скончавшейся женщиной. Есть пострадавшие, но наиболее серьезные травмы получил сын усопшей – 40-летний Самен Кондорура. С серьезными травмами головы он был доставлен в больницу. Однако спасти пострадавшего не удалось и он скончался.