31-летняя британка упала на металлический столб и стала нимфоманкой

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Англичанка Никки пропагандирует свободные отношения и считает это нестыдным. Даже своему сыну с детства говорит о моногамных отношениях.

Никки Пигрэм была обыкновенной семейной женщиной, как и у всех «нормальных», у нее был только один сексуальный партнер – муж. Однажды она упала головой на металлический столб, который перечеркнул ее мнение об отношениях в постели. Она стала сексуальной нимфоманкой. В начале она просто ходила на сторону, заводя интрижки благодаря социальным сетям.

А потом она влюбилась в Марка Гостена. Ушла от мужа, нашла любимого, но нимфомания не ушла. Ее нутро жаждало новых половых партнеров. Она не делала из этого секретов – она прямо сказала новому бойфренду. Устроило обоих. Пигрэм, занимаясь сексом в различными мужчинами, всегда возвращается домой. Она уверяет, что это и есть секрет их страсти и огромной тяги к друг другу.

У 31-летней британки есть сын от первого брака. Она спокойно разговаривает с ним о теме постели. В то время как большинство родителей боится говорить об обычных, стандартных отношениях со своими детьми, Никки прямо говорит о моногамии. Однако со своим «постоянным» бойфрендом мама пока не готова знакомить сына.