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«Это лучше, чем сидеть дома»: Девушка рассказала, зачем в 22 года вызвала менопаузу

Сегодня, 17:52

22-летняя Кэти Джонстон из Шотландии однажды приняла решение, которое изменило всю её жизни. Сегодня она не жалеет, что проживает жизнь 50-летней женщины.

Долгие годы Кэти мучилась от головных болей, круглосуточной тошноты, нервозности, невыносимых болей внизу живота и непонимания со стороны врачей. Оказалось, что девушка имеет болезнь, встречающуюся в одном из десяти случаев. Кэти поставили диагноз «тяжелый эндометриоз», при котором клетки эндометрия аномально разрастаются.

Постоянные неприятные ощущения изолировали Кэти в её собственном доме, и она приняла тяжёлое решение. В 22 года, после безуспешно операции, она вызвала менопаузу. Заместительная гормональная терапия может продлиться несколько лет, однако она значительно улучшает самочувствие Кэти и позволяет ей хотя бы выходить из дома. Сейчас она до сих пор иногда ощущает себя комком гормонов, но просит женщин всего мира перестать терпеть болезнь и принимать сложные решения.

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