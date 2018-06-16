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Ядовитая рыба ударила током рыбака на пляже Каролина

Сегодня, 17:34

Мужчина подвергся нападению жуткой рыбы, после чего ещё долго пребывал в состоянии шока. Такие события чуть не испортили выходной день отцу и сыну на их любимом месте для отдыха.

По словам потерпевшего рыбака, ядовитая рыба ударила его током на пляже Каролина в тот момент, когда парень пытался снять улов с крючка. Разряд был достаточно сильным, поэтому Мэтт еще некоторое время не мог прийти в себя, однако угроза жизни миновала, и мужчины узнали о морских обитателях немного больше, чем ранее.

Кен признается, что такое событие стало неожиданностью, и после этого мужчина узнал, что данная ядовитая рыба называется в обществе «самой подлой» среди сородичей. Хоть сыну заядлого рыбака, имеющего данное хобби более 30 лет, и пришлось ощутить неприятный удар током, отдыхать на указанном пляже мужчины не перестанут.

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