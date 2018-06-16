Горбатый кит привел в восторг туристов воздушным пируэтом

Сегодня, 17:04

Необычное поведение млекопитающего было снято на камеру в Австралии, когда лодка с путешественниками неожиданно приблизилась к животному. Маневр гиганта был настолько красивым, как сделать не удается некоторым цирковым артистам.

Горбатый кит привел в восторг туристов своим воздушным пируэтом, который он сделал, когда неожиданно выпрыгнул из воды. После этого млекопитающее нырнуло обратно и пустило интересный «фонтанчик», якобы поблагодарив публику за просмотр и восторженные крики.

Путешественники, которые стали свидетелями пируэта в исполнении кита признались, что большая волна из-за крупногабаритных размеров животного полностью накрыла лодку. Тем не менее, туристы не пострадали и смогли поделиться увиденным в Сети.