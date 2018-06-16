«Жуть, какая!»: Мертвую акулу выкинуло к людям на пляж

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Мёртвая двухметровая акула устроила переполох на пляже.

Мертвую акулу выкинуло к людям на пляж в пик пляжных развлечений и сопутствующих удовольствий. «Жуть, какая!», - делились туристки из Европы своими впечатлениями от вида грозного морского хищника. Несмотря на то, что Мако была, вероятно, убита дайверами, само ее теоретическое присутствие вблизи многолюдного пляжа, повергло в шок туристов. Немедленно были отменены заплывы серферов.

Спонтанный психоз пляжников был прекращен официальным лицом, а именно, секретарем департамента первичной промышленности и рыболовства, который сообщил, что хоть акула Мако и используется в кинематографических страшилках, этот вид не угрожает жизни человека, если последний не проявляет явную агрессию. Мертвую акулу увезли с пляжа и туристы продолжили отдых.