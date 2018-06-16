VistaNews.ru


«Жуть, какая!»: Мертвую акулу выкинуло к людям на пляж

Сегодня, 16:51

Мёртвая двухметровая акула устроила переполох на пляже.

Мертвую акулу выкинуло к людям на пляж в пик пляжных развлечений и сопутствующих удовольствий. «Жуть, какая!», - делились туристки из Европы своими впечатлениями от вида грозного морского хищника. Несмотря на то, что Мако была, вероятно, убита дайверами, само ее теоретическое присутствие вблизи многолюдного пляжа, повергло в шок туристов. Немедленно были отменены заплывы серферов.

Спонтанный психоз пляжников был прекращен официальным лицом, а именно, секретарем департамента первичной промышленности и рыболовства, который сообщил, что хоть акула Мако и используется в кинематографических страшилках, этот вид не угрожает жизни человека, если последний не проявляет явную агрессию. Мертвую акулу увезли с пляжа и туристы продолжили отдых.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Австралии тупорылая акула перепрыгнула через забор к людям

Пользователи TripAdvisor назвали лучший пляж США

Стая акул напала на туристов в Бразилии

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем