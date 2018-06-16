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"Тебе не нужно бороться": Родители отдали новорожденного на органы

Сегодня, 16:46

Родители новорожденного провели с малышом на руках около 25 часов. После непродолжительной встречи они отдали ребенка в руки хирургам.

Келли Калхун на 12 месяце беременности врачи сообщили трагичную новость о том, что у ее малыша диагностировали анэнцефалию. Данное заболевание несовместимо с жизнью вне утробы и, зачастую, ребенок умирает, еще не родившись, или же через несколько часов после.

Супружеская пара была шокирована такой новостью, однако, они узнали, что могут помочь человечеству. После рождения малыша Ноя родители не выпускали из рук, сказали ему множество слов о любви и добавили: «Тебе не нужно бороться. Ты сделал то, ради чего пришел». Родители приняли решение отдать органы новорожденного на исследования, которые могут повлиять на тысячи жизней.

Родители Ноя пожертвовали его печень, легкие, тимус, поджелудочную железу, трахею и кишечник, чтобы способствовать исследованиям, связанным с раком, диабетом, СПИДом, риском заболеваний почек, туберкулезом, астмой, трансплантацией легких и нарушением всасывания, называемым синдромом короткого кишечника.

Один из докторов клиники отметил, что значение вклада Ноя «за пределами слов». Отмечается, что малыш стал вторым ребенком, чьи органы были отданы на исследования.

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