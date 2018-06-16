НЛО впервые исследовал США очень низко

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Уфологи получили ценную информацию от очевидца, который успел снять на камеру НЛО, пролетевший над штатом Пенсильвания в США. Корабль имел сферическую форму, что можно было легко рассмотреть жителям, так как судно спустилось очень низко.

НЛО был очень похож на обычный автомобильный диск, его заметили, когда тот пролетал над мостом в городе Питтсбург, США. Уфологи уверяют, что впервые исследуют космические корабли так близко. Природу объекта им установить не удалось, однако известно, что инопланетяне исследовали земную поверхность.

Данный инцидент сразу связали с появлением огненного шара в декабре 1965 года также в штате Пенсильвания. Тогда над США и Канадой пролетел «желудь», оставивший за собой след из огня, чей блеск был заметен в шести штатах и трех провинциях Канады. Кроме отчетливой формы удалось разглядеть странные письмена, непонятные человечеству. К делу привлекли военных, но информация получила огласку, когда журналисты добились рассекречивания в суде. После исследования НЛО выяснить ничего не удалось и официальной версией стало внеземное происхождение «желудя».