В Индии леопард-убийца разодрал женщине лицо и грудь

Сегодня, 15:35

Дикий хищник замучил до смерти 45-летнюю жительницу пригорода Вальпараи, вышедшую на улицу постирать белье.

Накануне вечером семья потерпевшей длительное время не могла дождаться возвращения родственницы домой. Отправившись на поиски хозяйки, шокированные люди обнаружили следы крови, ведущие в кусты, расположенные в 50 метрах от места жуткой трагедии. В листве виднелся труп.

Леопард-убийца разодрал женщине лицо и грудь. Удар в шею мог лишить потерпевшую возможности говорить и, как следствие, позвать на помощь. Хищник оперативно утащил жертву с места убийства, не позволив случайным свидетелям вмешаться в неравную схватку.

Это вторая атака леопарда в Вальпарайском районе Индии с 14 июня. В четверг утром дикий зверь ранил случайно повстречавшуюся женщину. Сейчас она проходит лечение в правительственной больнице.

Жители Вальпараи требуют у лесной охраны незамедлительного принятия мер по отлову леопардов-убийц.