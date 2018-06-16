VistaNews.ru


В Индии леопард-убийца разодрал женщине лицо и грудь

Сегодня, 15:35

Дикий хищник замучил до смерти 45-летнюю жительницу пригорода Вальпараи, вышедшую на улицу постирать белье.

Накануне вечером семья потерпевшей длительное время не могла дождаться возвращения родственницы домой. Отправившись на поиски хозяйки, шокированные люди обнаружили следы крови, ведущие в кусты, расположенные в 50 метрах от места жуткой трагедии. В листве виднелся труп.

Леопард-убийца разодрал женщине лицо и грудь. Удар в шею мог лишить потерпевшую возможности говорить и, как следствие, позвать на помощь. Хищник оперативно утащил жертву с места убийства, не позволив случайным свидетелям вмешаться в неравную схватку.

Это вторая атака леопарда в Вальпарайском районе Индии с 14 июня. В четверг утром дикий зверь ранил случайно повстречавшуюся женщину. Сейчас она проходит лечение в правительственной больнице.

Жители Вальпараи требуют у лесной охраны незамедлительного принятия мер по отлову леопардов-убийц.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Индии леопард напал на мужчину в центре города

В Индии леопард съел двух детей

В Приморье леопард Валера устроил пиршество для лесных жителей

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем