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«Новый тренд»: В Нью-Йорке женщина побрила ноги на станции метро

Сегодня, 15:30

Принцип «что естественно, то не безобразно» вызывает отвращение и оторопь у здравомыслящих людей. Зато в США становится модным трендом.

Характерную сценку запечатлел пользователь социальной сети. На кадрах видно, как в Нью-Йорке женщина спокойно побрила ноги прямо на станции метро. Красавице «бальзаковского возраста» ничто не мешает заниматься самым доступным и дешевым способом эпиляции. Крем для бритья, бритвочка и, на глазах изумленной публики, волосатые женские ноги превращаются в ноги женские без волос. Судя по отсутствии реакции окружающих, прецеденты имели место.

                                       

Конечно, были и такие комментаторы, которые возмутились действиями дамы. Но критиков задавили аргументом о «личной свободе». Кстати, не менее вопиющий случай произошел в одном из общественных бассейнов Флориды, где тучная дама брила ноги и промывала бритву с налипшими волосами прямо в детском «лягушатнике». Человек рожден быть свободным, утверждал кто-то из классиков.

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