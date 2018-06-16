В японском отеле отравились более 70 человек

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В Японии в ночь на 16 июня в лечебные учреждения города Киото поступил 71 человек. Люди жаловались на тошноту, головную боль и жар.

Среди пострадавших с явными признаками отравления, оказались дети. Школьники приехали на трехдневную экскурсию из префектуры Ибараки.

В отеле, из которого были госпитализированы люди, начата проверка. По всем признакам жалобы на плохое самочувствие начали поступать после ужина. В общей сложности, отравились более 70 человек.

До выяснения причин, вызвавших отравление у постояльцев, на кухне отеля запрещено употреблять для приготовления пищи все составляющие, входившие в состав ужина пятницы.

Совсем недавно, в начале июня, в США 197 человек отравились салатом-латуком. Пятеро из них умерли. Салат из Аризоны попал на прилавки 35 штатов. Было установлено, что он был поражен кишечной палочкой.