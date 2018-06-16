Beyonce и Jay-Z исполнили трогательную песню в память о погибших в в Grenfell Tower

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Beyonce и Jay-Z 14 июня, в годовщину трагедии, исполнили песню «Forever Young» («Навсегда молодые»), которую посвятили погибшим в пожаре Grenfell Tower. Дуэт никого не оставил равнодушным.

В ходе мероприятий, приуроченных к годовщине трагедии в Лондоне, для зрителей выступили Beyonce и Jay-Z. Они исполнили необычную для себя песню, трогательную и душевную, чем заставили всех присутствующих заплакать. Даже те, чьи родственники не пострадали, смогли почувствовать всю тяжесть страшного пожара, в котором погиб 71 человек. Об этом поклонники сообщили на странице в социальных сетях обоих певцов.

Grenfell Tower загорелся в 2017 году. 24-этажный дом находился в районе Лондона, где большинство жителей были выходцами из Африки и восточных стран. Причиной возгорания стал неисправный холодильник. Из-за трагедии погиб 71 человек, еще 74 были травмированы. Всего в здании проживало 600 человек.