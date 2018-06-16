Ежик-малыш расплакался из-за смерти мамы

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Повезло, что нашлись неравнодушные жители, которые приняли участие в судьбе «братьев наших меньших».

Как рассказала активистка «скорой помощи животным» Диана Льюис, ее вызвали владельцы одного из домов, сообщив, что их собака терзает ежа. Когда Льюис прибыла по адресу, то увидела пятерых ежат, которые прятались от пса под садовой оградой. Ежик-малыш, по-видимому, самый последний из помета, вообще расплакался из-за смерти мамы. Да, мама, защищая своих детей, была растерзана собакой.

Ежат забрали в специальный питомник, где животных лечат, кормят, а затем выпускают в дикую природу. Льюис поблагодарила хозяев собаки, что они своевременно сообщили о происшествии. Кроме того, в графстве были выпущены памятки, как помочь ежам и спасти их от потенциальных угроз. Во-первых, в заборе участка должен быть зазорчик, чтобы животные могли проникнуть в сад. Во-вторых, не следует злоупотреблять пестицидами. В-третьих, в засушливые дни стоит оставлять в саду блюдечки с водой. Кроме того, стоит привязывать собак ночью, так как ежи ведут именно ночной образ жизни.