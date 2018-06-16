Ограда вокруг Эйфелевой башни будет из пуленепробиваемого стекла

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Металлическую ограду, окружающую ныне Эйфелеву башню в Париже, заменят на ограждение из пуленепробиваемого стекла.

Прозрачные панели толщиной в 6 см установят на северной и южной сторонах башни. С двух других сторон ограждения будут из металла. Рядом установят тумбы для защиты от автомобилей.

В результате проведенной реконструкции, площадь перед башней будет выглядеть более открытой. Трехметровые ограждения защитят одну из главных достопримечательностей Франции от вандалов и террористов, но будут не заметны на фоне размеров самого памятника. Ответственным за проект стал архитектор Хосе Луис Фуэнтес.

Впервые Эйфелеву башню обнесли ограждением в целях защиты от потенциальных преступников в 2016 году, сообщает Би-би-си.

В дальнейшем планируется установить преграды вокруг садов, прилегающих к башне.

Интересно, что Эйфелева башня была построена в 1889 году как временное сооружение, служившее входной аркой Всемирной выставки 1889 года. Теперь она один из главных символов Франции. Из-за своей высоты в ее видно практически отовсюду в Париже.