Ротвейлеров пришлось усыпить после нападения на аутиста

Сегодня, 12:54

22-летний мужчина получил сильные порезы на лице и колотые раны на руке, перенес операцию и ждет решения суда.

Двух псов ротвейлеров пришлось усыпить после схватки с Уинтоном Оливером Бомонтом. Мужчина утверждает, что собаки набросились на него на ровном месте. Свидетелей инцидента нет, и нападения ротвейлеров на аутиста никто не подтверждает. Медики предполагают, что мужчина сам атаковал собак, чтобы провести некий «эксперимент» на выживание.

В результате ему оказали помощь в госпитале, а нападавших псов нет в живых. Был ли инцидент нападением со стороны животных, неясно, к тому же Совет еще не решил, будут ли приняты дальнейшие меры в соответствии с Законом о контроле за собаками. Пострадать могут владельцы питомцев из-за поведения мужчины, страдающим аутизмом.

Соседи Оливера намекают, что подобны случай не первый на их памяти. Ранее Бомонт пытался сразиться с питомцем других соседей, которым пришлось из-за него съехать из комфортабельного поместья.