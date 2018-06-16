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Молодая мама пришла с ребенком на свадьбу сестры спустя 5 часов после родов

Сегодня, 11:53

Подружка невесты не посчитала рождение сына веской причиной для пропуска свадьбы родственницы. На торжественных фото роженица красуется с только что появившимся на свет малышом.

27-летняя британка Эмили Челл на протяжении трех недель не отходила ни на шаг от сестры Кэти, помогая ей готовиться к свадьбе. К огромному удивлению семейства у беременной подружки невесты отошли роды накануне церемонии бракосочетания.

Было около 10 часов вечера. Моя мама отвезла меня домой, так как моя соседка – акушерка. Около полуночи я попала в больницу, рассказывая врачам, как важно мне оказаться на свадьбе сестры уже следующим утром. К счастью, роды прошли без осложнений, и мы с ребенком смогли отправиться в палату для небольшого отдыха. Вскоре, несмотря на неодобрение врачей, мы выехали из больницы и направились к месту свадьбы. Я опоздала на десять минут, но люди ждали меня. Все приветствовали нашего сына. Это был прекрасный момент.

Как итог, спустя 5 часов после родов молодая мама пришла с ребенком на свадьбу сестры. Малыш стал главным гостем торжественного мероприятия. Счастливые родители активно фотографировались с наследником, а невеста не могла нарадоваться племяннику.

Вот такая вот история, в которой главная героиня наплевала на советы врачей, рисковала здоровьем новорожденного сына, да и своим тоже, ради веселой гулянки. О возможных последствиях, естественно, никто не подумал.

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