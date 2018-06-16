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«Слишком волнительно»: На Украине девушка начала рожать во время экзамена

Сегодня, 12:18

Перепуганные учителя отвлеклись от бдительного наблюдения за всеми участниками и подарили шанс желающим списать необходимую информацию.

Украинка начала рожать во время сдачи экзамена по языку и литературе. Курьез произошел в Харькове. С признаками начала родовой деятельности школьницу доставили в больницу. Причиной стал стресс, который будущая мама испытала во время решения тестовых заданий внешнего независимого оценивая. Девушка начала рожать после сложного вопроса, на который ответить не могла. «Слишком волнительно», - подытожили наблюдатели экзамена.

Статистический отдел центра оценивания качества знаний подсчитал, что на Украине с 22 мая до 13 июня зарегистрировались 335 843 человека. 

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