В Индонезии тело пропавшей женщины нашли в брюхе гигантского питона

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Бесследно исчезнувшую 54-летнюю жительницу острова Сулавеси родственники и односельчане искали на протяжении двух суток. В конце концов, реальность обернулась настоящим кошмаром.

Как сообщают представители правоохранительных органов Индонезии, тело пропавшей женщины нашли в брюхе гигантского питона неподалеку от деревни. Родственники жертвы пресмыкающегося рассказали, что Ва Тиба пропала после того, как пошла на свое поле, чтобы обработать посевы. К вечеру женщина не вернулась и родственники забили тревогу. Односельчане начали массовые поиски. На вторые сутки в зарослях был обнаружен огромный питон.

Пресмыкающееся было настолько раздуто, что не смогло уползти от людей. Когда питона убили и взрезали его желудок, то обнаружили в нем наполовину переваренное тело несчастной Ва Тибы. Этот случай не является уникальным для Индонезии, где жертвами питонов часто становятся жители деревень, расположенных возле джунглей.