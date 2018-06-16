«Вместо кошек»: Британка завела у себя дома 29 свиней

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Мэнди Тидвелл хотела приносить пользу своей стране, однако получила ранение во время обучения в вооруженных силах Великобритании. После этого ей пришлось найти другой способ, и она открыла ферму, на которой животные оказывают ветеранам эмоциональную поддержку.

Мэнди рассказала, что с самого детства у неё было три мечты. Она хотела приносить пользу государству, причём желать она это хотела на службе в войсках. Также Тидвелл всегда была уверена в том, что будет жить на ферме. Третьим желанием Мэнди было рвение стать прекрасной матерью для детей и надёжной опорой для мужа. Однако жизнь женщины сложилась несколько иначе, и она не ожидала, что её мечты исполнятся достаточно своеобразным способом.

На 5 неделе во время обучения в вооруженных силах Тидвелл получила ранение, с которым не смогла продолжить дальнейшую службу в войсках. Однако она нашла, как приносить пользу государству другими способами. Как и большинство, она решила завести домашних животных, но вместо кошек сделала другой выбор. Сейчас она работает на ферме, где держит 29 свиней. Основным назначением животных является эмоциональная помощь ветеранам, чтобы они смогли почувствовать себя лучше.