"Ядерные эксперименты": Тайные опыты над людьми могли проводить пришельцы

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Эксперты не могут поверить, что такие жестокие эксперименты могли проводить люди. Они предположили, что за испытаниями ядерного оружия на пилотах стоят пришельцы. Не секрет, что инопланетяне часто наведываются на Землю и похищают людей. Возможно именно они ставили страшны опыты на британских летчиках в 1958 году.

Ранее в испытании ядерного оружия на пилотах обвинили Министерство обороны Великобритании. В архивных документах говорилось, что во времена холодной войны солдаты становились жертвами страшных и мучительных испытаний. Это подтверждали и слова родственников пострадавших. Одной из жертв "опытов с радиацией" стал пилот Эрик Денсон.

Ему приказали пролететь на самолете через ядерное облако на острове Рождества в Тихом океане. После эксперимента у военного начались головные были, которые попросту не давали ему спокойно жить. В результате у супруги пилота родился ребенок с аномальными отклонениями. Супруга жертвы опытов считает, что это причина высокого содержания радиации в организме биологического отца. Эрик Денсон не единственная жертва ядерных испытаний, в которых обвинили Министерство обороны Великобритании.

Эксперты не поверили, что такие жестокие эксперименты над людьми организовали другие люди. Они предположили, что тайные опыты могли проводить пришельцы, внушая военным свою волю и наблюдая за результатом. Однако такое отверждение остается догадкой, основанной на ряде предположений, что пришельцы продолжают посещать Землю, похищать человечество и проводить ядерные эксперименты.