В Мексике бандиты убили шесть полицейских

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В штате Пуэбла преступники обстреляли сотрудников полиции с пистолетов. Злоумышленники начали перестрелку из-за бензина.

Несколько бандитов в штате Пуэбла в Мексике убили шестерых полицейских. По неподтвержденной информации, на стражей порядка возле города Амосок напали «уачиколерос», которые славятся тем, что похищают топливо из труб. На данный момент на месте преступления началась операция по поимке злоумышленников. Сообщается, что каждый год Мексика теряет до 1 миллиарда долларов из-за воровства нефтяных продуктов. Этот вид так называемого «бизнеса» очень распространен в стране. В декабре 2010 года преступники попытались разрезать трубу с топливом, однако что-то пошло не так, и она взорвалась, убив при этом 30 человек. Похожие происшествия происходят довольно часто в городе Сан-Мартин-Тексмелукан в Пуэбло.