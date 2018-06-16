Испанская королева покорила Новый Орлеан своим платьем

Сегодня, 08:38

Испанский король Филипп VI и королева Летиция совершили тур по американским городам в рамках 300-летия со дня основания Нового Орлеана, бывшей колонии Испании. 45-летняя королева удивила публику идеальной фигурой и элегантными нарядами.

Первым образом, который всем запомнился, было красное платье, в котором королева прилетела в США. Королева сходила по трапу самолета, держась за мужа, при этом во второй руке была маленькая кожаная сумочка. К ярко-алому платью женщина выбрала серьги с бриллиантами.

Во время визита в город, монаршая особа появилась в розовом. Яркое платье с закрытым верхом, но открытыми плечами покорило своей элегантностью. Многие отметили, что стиль королевы Испании сильно отличается от нарядов женщин британской королевской семьи, где предпочитают строгие покрои и холодные оттенки. Кроме того, королева Летиция проигнорировала головной убор.

Напомним, что визит короля Филиппа VI с супругой в Америку стало знаменательным событием, ведь он был первым европейским монархом, который прибыл в США при Трампе. Что касается Нового Орлеана, то монархов там встретили с радостью, дополнив, что прерогативой для города всегда было разнообразие.