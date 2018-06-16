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Австралийские модельеры предлагают клиентам бикини из старых ковров и сетей

Сегодня, 08:59

Один из австралийских модных брендов обратил своё внимание на то, что люди отрицательно влияют на экологическое состояние океана. Для решения этой проблемы они стали выпускать купальники, сделанные из старых ковров и рыболовецких сетей.

 Бренд Tigerlily занимается выпуском бикини, основным материалом для которых служит нейлон. Однако в своих изделиях они стараются использовать не только новое сырье, но и получать его из переработанных вещей. Представители компании отмечают, что для этого прекрасно подходят старые рыболовецкие сети и ковры, которые занимают достаточно большой процент среди мусора, загрязняющего океан.

Все купальники, которые предлагают австралийские модельеры, состоят на половину из повторно переработанных материалов. Представители Tigerlily позаботились и о тех, кто будет переживать токсичности подобного сырья. Вся продукция бренда сертифицирована несколькими организациями, которые доказали полную экологичность материалов. Кроме этого, покупатели смогут с уверенностью сказать, что своими действиями заботятся о чистоте океана и жизнях его обитателей.

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