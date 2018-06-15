Супруга Бенедикта Камбербэтча выбрала неуместный наряд ко Дню памяти Хокинга

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Прибывшие гости обратили внимание на броский наряд супруги актёра сериала "Шерлок Холмс", что стало поводом для обсуждения.

Накануне в Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошёл День памяти величайшего физика 20 и 21 веков Стивена Хокинга. Во время траурного события урну с прахом учёного торжественно разместили возле могил других 18 величайших английских исследователей, включая Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.

На Дне памяти также присутствовал известный актёр Бенедикт Камбербэтч. Он посетил мероприятие вместе со своей супругой Софи. Большинство гостей отметили, что женщина выбрала наряд, который очень не подходил траурному дню. Софи оделась в шёлковый голубой брючный пижамный костюм. Многих фанатов возмутил этот факт.

Стоит отметить, что Камбербэтч на Дне памяти Хокинга выступил с речью перед всеми присутствующими, которых было больше тысячи человек. Это всё не случайно, ведь по словам актёра, он играл Хокинга в 2004 году в одной из телепрограмм. Он не раз заявлял, что учёный вдохновляет его.