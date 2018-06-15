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Солдата, погибшего во время Второй мировой войны, нашли спустя 74 года

Сегодня, 18:47

96-летней женщине удалось похоронить тело своего брата, погибшего при высадке на берег в Нормандии. До этого он считался пропавшим без вести, начиная с 6 июня 1944 года.

 Маргарет Кейли обратилась в Министерство обороны Великобритании, чтобы они помогли разыскать ей тело брата. В ведомстве ей сообщили, что солдат был убит 6 июня 1944 года при высадке на берегу для помощи союзным войскам. В Министерстве также уточнили, что похоронен он был во Франции, в могиле без указаний. После того, как тело было эксгумировано, специалисты подтвердили, что погибший солдат действительно был братом Маргарет.

Миссис Кейли с трудом поверила в то, что спустя 74 года ей смогли помочь. Тело её брата захоронили на родине, где, по словам Маргарет, он наконец обрёл нормальную могилу с момента смерти на Второй мировой войне. Женщина не надеялась, что её брат, которого признали пропавшим без вести может оказаться живым, однако она рада возможности попрощаться с ним.

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