«Прощай здравый смысл»: В Канаде три человека стали родителями одного ребенка

Пребывая в отношениях с одной женщиной, двое мужчин стали официальными родителями ребенка, рожденного не ясно от кого. Суд поддержал позицию «неосемьи», обосновав решение сменой нравов и традиций.
В Канаде три человека стали родителями одного ребенка. Этот беспрецедентный случай стал резонансным, поскольку мать ребенка решила записать обех любовников в свидетельство и рождении своего ребенка. Получив отказ от местных властей не остановилась и пошла в суд.
Суд Ньюфаундленда и Лабрадора признал трех не состоящих в браке взрослых законными родителями ребенка, родившегося в их «семье», что стало первым законным решением в пользу истцов в Канаде. Полигамные отношениями являются законными в Канаде, в отличие от двоеженства и многоженства, которые вовлекают людей в два или более браков.
Судья сказал, что ясно, что законодательство направлено на обеспечение равного статуса для всех детей, но закон включает непреднамеренный пробел, который действует против наилучших интересов детей, рожденных в отношениях между тремя людьми.