«Прощай здравый смысл»: В Канаде три человека стали родителями одного ребенка

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Пребывая в отношениях с одной женщиной, двое мужчин стали официальными родителями ребенка, рожденного не ясно от кого. Суд поддержал позицию «неосемьи», обосновав решение сменой нравов и традиций.

В Канаде три человека стали родителями одного ребенка. Этот беспрецедентный случай стал резонансным, поскольку мать ребенка решила записать обех любовников в свидетельство и рождении своего ребенка. Получив отказ от местных властей не остановилась и пошла в суд.

«Прощай здравый смысл», - думали ее соседи, прожившие вдвоем более 47 лет.

Суд Ньюфаундленда и Лабрадора признал трех не состоящих в браке взрослых законными родителями ребенка, родившегося в их «семье», что стало первым законным решением в пользу истцов в Канаде. Полигамные отношениями являются законными в Канаде, в отличие от двоеженства и многоженства, которые вовлекают людей в два или более браков.

«Общество постоянно меняется, и вместе с ним меняются семейные структуры», - говорится в решении судьи Роберта Фаулера из отдела по делам семьи Верховного Суда.

Судья сказал, что ясно, что законодательство направлено на обеспечение равного статуса для всех детей, но закон включает непреднамеренный пробел, который действует против наилучших интересов детей, рожденных в отношениях между тремя людьми.

«У меня нет оснований полагать, что эти отношения умаляют наилучшие интересы ребенка. Напротив, отказ заявителям в признании отцовства (отцовства) лишит ребенка законного отцовского наследия со всеми правами и привилегиями, связанными с этим назначением», - говорится в решении суда.