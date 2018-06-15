Лётчик-испытатель столкнулся с НЛО-амфибией

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Лётчик-испытатель был отправлен диспетчером по координатам неопознанного судна. Однако когда он прибыл на место, то увидел только исчезающий под водой объект.

Пилот в звании подполковника находился на испытательном вылете, целью которого была проверка всех функций самолёта после капитального ремонта. В то время, как он находился в воздухе, с ним связался диспетчер, который сообщил о том, что в небе находится неопознанное судно. Лётчику-испытателю предложили отправиться по предоставленным координатам вместе с двумя другими самолётами. Кроме этого диспетчер спросил, имеется ли на борту оружие. Этот вопрос является довольно странным для подобных ситуаций.

При приближении к пункту назначения пилоту неожиданно сказали возвращаться, не обращая внимания на предыдущий приказ. Однако лётчик решил долететь и проверить воздушное пространство. Он увидел в воде неизвестный объект, диаметром от 50 до 100 метров, вокруг которого было большое количество пены. Как отметил пилот, необычный предмет быстро погружался под воду. Спустя несколько секунд, когда лётчику вновь представилась возможность посмотреть на объект, то он его не обнаружил.

Многие посчитали, что произошедшее является прямым доказательством инопланетной жизни, а пилот столкнулся именно с НЛО. Многие предположили, что судно является кораблём-амфибией пришельцев.