В Арканзасе на дорогу вылились тонны виски

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Для американских любителей виски в средствах массовой информации появилась трагическая информация. Оказалось, что их любимый напиток пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия.

Вчера 14 июня утром на одной из трасс Арканзаса (США) в округе Ньюласки произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники полиции сообщили, что столкнулись два грузовика, а в результате инцидента пострадал виски. Сообщается, что один из автомобилей перевозил этот любимый миллионами горячительный напиток.

В результате столкновения бутылки рассыпались и покатились по трассе, а тонны алкогольного напитка залили дорогу. Для ликвидации последствий аварии данный участок трассы перекрыли, что создало определенные неудобства для других участников движения. После того, как представитель дорожного управления данного региона на своей страничке в социальной сети Twitter выложил информацию об аварии с подписью: «Кажется нам придется тут поработать еще какое-то время» и все это было на фоне бутылок виски, пользователи стали активно обсуждать данную ситуацию. Большинство отнеслось к ней с юмором, хотя были и такие, кто с болью считал количество вылитого на землю напитка.