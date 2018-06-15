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«Нечего шляться»: Отец приковал дочь к кровати на 20 лет

Сегодня, 15:34

42-летнюю женщину нашли полностью голой. Она лежала в собственной грязной спальне, которая была переполнена её же экскрементами. Сосед рассказал, что часто слышал её крики и заявлял в полицию.

 Женщину по имени Мариса Алмирон освободили из плена полицейские города Венядо Туерто. Она прожила в доме ужасов больше 20 лет. О происшествии стало известно, когда соседи рассказали правоохранителям о странных криках в соседнем доме.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 42-летнюю Марису прикованной к кровати. Она была полностью голой, а всё вокруг было в экскрементах девушки. По имеющимся данным, у неё были явные признаки недоедания, а также психологические проблемы, ведь она провела взаперти 24 года. В итоге пострадавшую отвезли в больницу на юго-западе Аргентины, где она получает лечение.

Как оказалось, к кровати на 20 года пострадавшую приковал её же отец. Однажды он узнал, что его дочь встречается с парнем и решил, что ей «нечего шляться» по мальчикам. Хотя по некоторым данным, он насиловал девушку всё время её заключения.

Соседи постоянно слышали громкие и сильные крики. Один из местных жителей решил сообщить об этом в полицию и женщину освободили. По словам местных жителей, семья отца-изверга знала, что его дочь прикована насильно, и что он делает с ней «много плохих вещей.

Одна из женщин рассказала, что жаловалась в полицию на крики часто. Когда они прибыли в первый раз, то хозяин дома отказался впустить их. Гражданка настояла на ордере.

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