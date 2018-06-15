Стая акул напала на туристов в Бразилии

Сегодня, 15:08

Большие хищники атакуют пляж Бразилии уже на протяжении нескольких месяцев. Есть погибшие.

На северо-востоке Бразилии произошел несчастный случай. Группа подростков, не смотря на запрещающий знак, решила поплавать в океане. На Хосе Сильву напало сразу несколько акул, откусив ему гениталии и часть бедра. Подчеркивается, что до этого спасатель предупреждал людей об опасности купания в этих местах из-за стай акул. Туристы, отдыхающие на пляже, помогли друзьям пострадавшего вытащить его на берег и вызвали скорую помощь. Когда приехали медики, то они попытались спасти подростка, перевязав ему раны и отправив в местную больницу.

Сообщается, что акула успела откусить конечности Хосе, из-за чего он потерял много крови. Врачам не удалось его спасти, и он умер на операционном столе. Подчеркивается, что это уже второе нападение хищников на туристов в течение последних двух месяцев. На этом же пляже акула откусила 35-летнему мужчине руку и ноги, но он выжил. Этот пляж в Бразилии славится большим количеством акул, поэтому там стоят знаки, запрещающие купание. Но туристы не всегда обращают на них внимания, и часто становятся жертвами нападения хищников.