В Британии женщине удалили грудь «для профилактики» и испортили здоровье

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Матери двоих детей сразу после операции установили импланты. В дальнейшем это вызывало у пациентки сильнейшие боли и стало причиной образования новых сгустков крови.

Донна Финеган-Уайт из города Суиндон в Британии рассказала, что врачи решили провести ей удаление груди в качестве профилактики развития рака. Это произошло после того, как в 2014 году такой диагноз был поставлен её матери и тёте.

Донна попросила врачей установить ей в грудь временные расширители, которые растягивают грудную мышцу и кожу. Она хотела, чтобы эта процедура прошла сразу же после операции по удалению молочных желез.

Женщина ожидала, что выйдет из больницы без рака и без постоянных грудных имплантов, как это и было согласовано. Однако, когда Донна вышла с наркоза, она была просто потрясена тем, что у неё была силиконовая грудь. Это стало для неё полной неожиданностью.

Кроме психологических проблем британка начала ощущать и проблемы со здоровьем: у неё начались сильные боли и даже появились опухоли в области груди. В итоге, в 2016 году импланты были всё же удалены, но пациентке пришлось пройти ещё одну операцию по удалению сгустков крови, которые скопились в груди. Получается, что женщине удалили грудь чтобы улучшить здоровье и предотвратить рак, но дальнейшее несогласованное вживление имплантов только ухудшило здоровье женщины.

Донна считает, что её история станет примером халатности врачей и медработников. Решить этот вопрос она начала через суд. Медицинские регуляторы уже извинились перед пострадавшей за то, что испортили ей здоровье, но защита требует всё же заставить чиновников лучше проверять больницы.